Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha parlato cosi dopo la sconfitta subita contro il Benevento in Coppa Italia ai microfoni di Rai Sport: "I numeri ci confortano per quello che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni. Bisogna fare un grande applauso a tutti quelli che hanno partecipato a questo gruppo negli ultimi quattro anni. Dispiace per il risultato di oggi, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo in cui meritavamo di andare in vantaggio, ci manca un rigore e manca un espulsione a Tello, sono episodi che condizionano. Dobbiamo cercare di vincere facendo più degli altri, poi l’equilibrio è stato rotto da una situazione che ci ha penalizzato, poi ci stava andare avanti si supplementari per quanto visto in campo. Ho a disposizione una rosa importante che mi mette in difficoltà nelle scelte. Episodi? Il calcio di rigore era netto e l’espulsione altrettanto, dispiace quando ci sono decisioni che condizionano così tanto. Panico? Si, è un giocatore che ha qualità importanti, capacità, voglia ed è molto determinato".