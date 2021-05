Al termine della sfida di Monza, il tecnico del Cittadella, Roberto Venturato, ha parlato a Dazn: "La motivazione di giocare in un campionato così importante è straordinaria. Poi ci sono le qualità individuali calcistiche e morali, sono un fattore su cui si punta molto. Poi la differenza la fa sempre l'uomo: credo di avere giocatori davvero importanti sotto questo punto di vista".



SULLA PARTITA - "La gioia rimane. Rimane nell'occhio l'ultima mezz'ora del Monza, ci ha messo in difficoltà. Ma fino a 30' abbiamo fatto una buona partita: possiamo fare meglio, stasera abbiamo sbagliato troppo. Questo ci lascia un po' di amaro in bocca. All'andata abbiamo fatto una partita importante da un punto di vista tecnico e di qualità del gioco, poi abbiamo sofferto davvero tanto. Dovevamo avere più abilità nel palleggiare, è chiaro che ogni tanto manchino energie. Il Monza aveva riposato anche una settimana in più. Dobbiamo recuperare energie ed avere la capacità di affrontare la prossima partita con doti mentali".



SULLA FINALE - "Il Venezia è una squadra che non molla mai, non muore. Il nostro obiettivo è andare in Serie A, dovremo essere bravi ad affrontarli nel modo giusto".