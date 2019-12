Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, ha così parlato a Rai Sport al termine della partita persa dai suoi in casa della Fiorentina: "Le squadre di Serie A hanno qualcosa in più, e la Fiorentina stasera l'ha dimostrato. Abbiamo comunque fatto la nostra partiti, siamo partiti bene e potevamo essere in vantaggio. Abbiamo preso un gol banale, con un'ingenuità grossa di Mora. Poi, rimasti loro in dieci, abbiamo avuto due occasioni importanti con Panico e Celar e siamo mancati in fase conclusiva. Brava la Fiorentina a sfruttare due ripartenze, noi non siamo stati incisivi negli ultimi trenta metri. Ma partita positiva".



Il sogno è la Serie A?

"Intanto pensiamo partita per partita. L'ambizione e la voglia di provarci c'è, ma serve rimanere coi piedi per terra e pensare alla Salernitana".