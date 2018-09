Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, parla dopo la vittoria sul Cosenza, che ha portato i veneti al primo posto in classifica a punteggio pieno: "Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per sbloccare il risultato ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo cercato di aumentare la capacità di entrare nella loro area di rigore e sicuramente l'ingresso di Branca ha dato un apporto importante perché è un giocatore che ha qualità e capacità notevoli. Mi aspettavo una partita molto difficile oggi e i fatti mi hanno dato ragione, credo che sia stata una di quelle partite in cui abbiamo sviluppato meno e creato meno occasioni da gol rispetto alle prime due partite".