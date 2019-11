Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si mangia le mani per quella sostituzione del portiere che gli ha quasi costato la sconfitta in conferenza stampa al termine della partita: “Si tratta di un infortunio muscolare, Ederson non era a suo agio a livello fisico e sono stato costretto a sostituirlo. Walker è la scelta naturale in questi casi, ne ho parlato con il preparatore dei portieri perché ha coraggio e lucidità, per fortuna c’è stato solo un tiro in porta ma tanto di cappello a lui”.



ABBIAMO SOFFERTO- "Cercheremo di recuperare Ederson per domenica. Il primo tempo è stato bello ma è una gara di Champions e d è difficile dominare una partita per 90’, tutti gli italiani sanno quanto è talentuosa questa squadra dell’Atalanta, noi dovevamo mettere il risultato in cassaforte ma bisogna saper soffrire e difendere".



BRAVO PRONTO- "Grande merito dell’Atalanta, voi sapete quanto è forte per cui fare quattro punti contro di loro è un grande successo per loro. Per me è cartellino rosso quello di Bravo, ma è prontissimo a giocare domenica, ha esperienza. Sin dall’inizio di questa stagione abbiamo avuto diversi problemi ma abbiamo saputo risolvere queste situazioni. Stasera avevamo due ragazzi del nostro settore giovanile in panchina infatti".



CHAMPIONS DURA- "Sono sorpreso che l'Atalanta finora abbia solo un punto ma le altre due squadre sono forti, lo Shakhtar è forte ed esperta, la Dinamo è tostissima, una sorpresa. Questa competizione è molto difficile e molto dura, poi l’Atalanta non ha il suo stadio. Quello che la Dea ha fatto in questi tre anni in Italia è grande, giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista. Potevamo fare la partita che volevamo ma eravamo stanchi e loro sono stati bravi, le do tantissimo credito. Siamo vicini a finire primi in gruppo".



VINCERE LA CHAMPIONS- "Non so se è l’anno giusto perché il City vinca la Champions, non sono abbastanza intelligente per rispondere, ma cercheremo di vincerla, manca un punto alla qualificazione".