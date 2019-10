Fino a ieri sera risultavano annullati a centinaia di tifosi atlantini i biglietti per City-Atalanta acquistati in settori diverso da quello ospite: la società inglese aveva mandato una mail ai nerazzurri informandoli del divieto di accesso e del rimborso dei tickets.



SOLUZIONE PER GLI 'SFOLLATI'- L'Atalanta è però intervenuta, parlando col City e sensibilizzandolo, tanto che il club inglese avrebbe trovato una soluzione alternativa. Probabilmente verrà allargata la capienza del settore ospiti o verrà aperto uno spicchio adiacente.