Atalanta B.C. ha deciso di mettere in vendita libera il 10% del totale dei biglietti disponibili: 270 quindi sui 2700 biglietti del settore ospiti per la storica trasferta all'Etihad Stadium e la gara Manchester City -Atalanta.



MODALITA' ACQUISTO-Sarà possibile acquistare i biglietti in vendita libera online sul sito Vivaticket solamente dalle 12 di lunedì 14 ottobre alle 19 di martedì 15 ottobre.La procedura di acquisto online genererà un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato alla biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare mercoledì 16 ottobre dalle 12 alle 18. Lo stesso verrà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dal Manchester City e valido per l’accesso al Settore ospiti dell’Ethiad Stadium di Manchester.



PREZZI STRACCIATI-Il costo del biglietto è di € 23, a cui si deve aggiungere solamente la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online. Ogni acquirente potrà comprare, al massimo, due biglietti, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare.