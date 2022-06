Nel corso della sua intervista per il canale ufficiale del City, l'attaccante Erling Haaland si è soffermato anche su Pep Guardiola: "Penso di poter crescere molto sotto Pep e in questo Club. Penso di poter migliorare in molte cose e spero di poter segnare molti gol. Ho parlato un po' con lui. Non vediamo l'ora di lavorare insieme".