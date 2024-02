City Group, accordo di collaborazione col Basaksehir: la strategia e lo scouting dei talenti turchi

Redazione CM

Il City Football Group si allarga. La società con a capo lo sceicco Mansour, proprietaria del Manchester City, è sbarcata anche in Turchia: è ufficiale infatti l'accordo di collaborazione con l'Istanbul Basaksheir, la quarta società della città turca più importante turca.



LA STRATEGIA - Il City Football Group dispone di un'attività di consulenza consolidata che opera indipendentemente dai club e dalla rete accademica, servizi che possono contribuire a progetti di sviluppo tramite il calcio, dentro e fuori dal campo. Nell'ambito di questi accordi di consulenza, il City Group fornirà la propria consulenza all'Istanbul Basaksehir.



LO SCOUTING DEI TALENTI TURCHI - In questo ambito, verranno supportati all'interno del club turco progetti selezionati, tra cui la strategia calcistica a lungo termine, il reclutamento di giovani, lo scouting e la metodologia di coaching. La collaborazione non includerà alcun investimento da parte del City Group e l'Istanbul Basaksehir non rientrerà sotto l'egida dei club ufficiali del gruppo, che pertanto continua ad avere 13 club ufficiali all’interno della propria rete globale.



IL METODO - La partnership gioverà a entrambe le componenti e includerà le strategie e i metodi per lo sviluppo dei giovani giocatori, tramite metodi innovativi in cui i dati e la tecnologia vengono distribuiti e utilizzati in tutto il mondo, per sviluppare la conoscenza del crescente mercato calcistico turco, con l'obiettivo di collaborare in aree calcistiche emergenti con un club ambizioso che condivide la visione del City Group.