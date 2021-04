Al termine del 2-1 contro il Dortmund, Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport: "Semifinale? L'ho aspettata tanto, questa competizione determina il giudizio sul lavoro dell'anno: se vai avanti è buono, altrimenti è brutto. Fin qui eravamo stati brillantissimi, è veramente un sollievo essere in semifinale per la prima volta. Questa squadra, negli ultimi 10-12 anni, ha fatto un passo immenso, ma è solo la seconda volta che approda in semifinale in Europa. Siamo felicissimi".



SULL'ABBRACCIO CON FODEN - "Eravamo tutti lì, i giocatori hanno sofferto tanto nell'uscire tutti gli anni ai quarti. Non è la squadra di Pep, questo mestiere appartiene ai giocatori. Ora pensiamo al Psg, hanno battuto i campioni d'Europa ed è la squadra migliore insieme al Bayern. Ce la giocheremo".