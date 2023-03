Il tecnico del City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool, aggiornando sulle condizioni di Erling Haaland: "Si sta riprendendo e vedremo come si sentirà nell'ultimo allenamento". Circa gli altri giocatori: "Foden sarà indisponibile per due-tre settimane, vedremo come si riprenderà dopo l'operazione per l'appendicite".