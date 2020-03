Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro lo Sheffield United, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso in merito al vantaggio accumulato in Premier League dal Liverpool e al futuro che attende il centrocampista Phil Foden: “Il campionato ormai è chiuso, il Liverpool è troppo in alto e se si trova dov’è, vuol dire che se lo merita. Vorrei essere più vicino alla vetta, ma ormai dobbiamo pensare al secondo posto. Possiamo ancora far bene nelle coppe”.



SU FODEN – “Voglio il meglio per Phil, otterrà tutto ciò che si merita. Sono molto soddisfatto per la sua prestazione a Wembley e per il modo in cui si sta allenando, ha solo 19 anni ma continua a migliorare. Con questo atteggiamento sono sicuro che arriverà in alto”.