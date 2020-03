In un’intervista concessa a Marca, Ilkay Gundogan ha parlato del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, per il quale non è ancora stata stabilita una data: “Non sappiamo se e quando la partita si giocherà, noi ovviamente speriamo di poterla disputare. Sottovalutare il Real Madrid sarebbe un grave errore, loro sono sempre pericolosi. Siamo solo a metà dell’opera”.