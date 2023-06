La stagione di calcio internazionale si chiude con il match più atteso,. Un evento così importante, logicamente, cristallizza quasi tutti i movimenti di mercato nei giorni antecedenti, ma sottobancouna volta archiviato il risultato del 10 giugno. Vediamo qui quali possono essere i movimenti delle due squadre, a cominciare dai rinnovi di contratto, passando per le cessioni e finendo con gli acquisti, in una panoramica destinata ad ampliarsi poi col passare del tempo.Una volta terminata la stagione, l'Inter annuncerà i prolungamenti di contratto di, già definiti da tempo con relativi aumenti di stipendio, poi si concentrerà su quelli più brevi di, che si sono avvicinati all'accordo un po' più lentamente ma stanno mandando via via segnali positivi. La priorità dei Citizens invece è rinnovare il capitano, che non accenna a rispondere all'offerta di quasi 10 milioni all'anno dei suoi, con il Barcellona sullo sfondo per un colpo a parametro zero. Ci sono poi da trovare gli accordi con Kyle, strepitoso in semifinale contro il Real Madrid, e il talentuoso giovane Rico, in prospettiva futura, entrambi in scadenza 2024.Milanha già salutato (andrà al Psg) e spera di poter rendersi utile per l'ultima volta, magari dalla panchina, alla causa dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nella seconda parte di stagione.saluterà senza troppi rimpianti, perci sono ancora valutazioni da fare in base a quel che succederà tra arrivi e partenze. Perché il Chelsea spinge forte pera suon di milioni e non sembra intenzionato a mollare. Quello del portiere camerunense potrebbe rivelarsi un sacrificio doloroso ma conveniente per diverse ragioni: la trattativa andrà avanti. Poi c'è, che non ha entusiasmato nonostante il suo rapporto con Inzaghi e sarà messo sul mercato. Saluterà il City invece, mattatore della semifinale di ritorno con una doppietta e conteso da Psg e Barcellona dopo sei anni in Inghilterra. Questa uscita potrebbe rivalutare il ruolo in rosa di, poco impiegato e desideroso di spazio. Uno dei due è di troppo.Una delle priorità nerazzurre è mantenere nei ranghi, che tornerà formalmente al Chelsea che a sua volta, data la chiara volontà del belga, può sfruttarlo come leva per arrivare a Onana . Ausilio si è già mosso preventivamente perdell'Empoli in caso di partenza dell'ex Ajax, così come sarebbedel Club Brugge l'eventuale rimpiazzo per Dumfries, sul quale le acque si sono calmate dopo i recenti e copiosi incassi Champions. Per stessa ammissione di Marotta , la società di Viale della Liberazione seguedell'Atalanta edel Sassuolo, il costo dei quali è elevato, mentre può rappresentare una grandissima occasione(più di rincalzoa zero dal Real Madrid), in uscita dal Bayern Monaco e intrigato dal derby con il grande amico Giroud. E a proposito di attaccanti: è tornato di moda il nome di Lukebakio , una sorta di coltellino svizzero (anche se è belga) per l'attacco. Sponda City, dopo lo smacco Bellingham subito dal Real Madrid, tutto su Josko, difensore croato del Lipsia che ha impressionato ai Mondiali 2022 in Qatar. Piace, nel caso in cui parta Gundogan, Mateo, ex centrocampista proprio dell'Inter che ha esaurito il suo ciclo al Chelsea.