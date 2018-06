Pep Guardiola e il Manchester City fanno sul serio per Jorginho. Il centrocampista del Napoli, e già intoccabile per Roberto Mancini nella sua nuova Nazionale, con 3 presenze su 3 da titolare, è il primo obiettivo del centrocampo dei campioni d’Inghilterra, che hanno presentato una nuova offerta al club azzurro.





LE CIFRE - Come riporta Sky Sport, I Citizens offrono 47 milioni di euro più 6 di bonus per l’ex regista dell’Hellas Verona, per 55 milioni di euro complessivi. Il City ha dato l’ultimatum: entro una settimana vuole una risposta da De Laurentiis, altrimenti si cambierà obiettivo.