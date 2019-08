Il Manchester City continua a provarci per Cancelo e, come scrive Tuttosport, ribadisce l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare: Danilo. Inizialmente non gradito al club bianconero, ora l'idea è cambiata: Paratici valuta il cartellino del brasiliano, visto che la cessione di Kean all'Everton ha portato la liquidità necessaria per compiere un'importante plusvalenza. I Citizens sono pronti a offrire alla Juventus 25 milioni di euro più Danilo, offerta gradita alla Vecchia Signora.