Dopo un inizio promettente, la prima stagione di Timo Werner al Chelsea sembra dover essere ricordata come un clamoroso fallimento. L’attaccante venticinquenne tedesco, pagato in estate 60 milioni di euro al Lipsia, ha segnato solo 5 gol in questa Premier League, di cui uno solo nelle ultime 20 partite. Il feeling con il calcio inglese sembra non essere mai nato, a dispetto delle attese.



Così, secondo la clamorosa indiscrezione di Football Insider, nonostante un contratto che lo lega ai Blues fino al 2025, in molti, dalle parti di Stamford Bridge, si attendono che Werner possa chiedere di essere ceduto durante il prossimo mercato, o al massimo entro l’estate 2022, probabilmente per ritornare nella sua Germania.