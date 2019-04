Post Inter-Juve molto movimentato per Massimiliano Allegri. In collegamento con gli studi di Sky Sport, l'allenatore bianconero è stato protagonista di una lite con Daniele Adani, opinionista dell'emittente satellitare. A una domanda dell'ex difensore su quanto possa influire Allegri nel gioco della squadra, il tecnico ha risposto: "​Posso determinare e aiutare a migliorare i singoli giocatori per giocare meglio. Con l’Ajax abbiamo subito quattro ripartenze e non il gioco dell’Ajax. Più giocatori di qualità hai in campo, più la palla gira meglio. Ho avuto poche volte Douglas Costa, così come Cuadrado, Dybala nella prima parte della stagione ha fatto bene, poi ha avuto difficoltà. Durante la stagione le cose cambiano, ci sono diversi momenti. Fui criticato al Milan quando misi tre mediani, che mi hanno fatto vincere lo scudetto. Giocare bene a calcio è semplice, tra giocare bene e vincere c’è una cosa sottile che poi non è sottile. Far l’allenatore non è fare gli schemi tattici, stanno diventando tutti teorici. Io sono un pratico. Adani sei il primo che legge i libri e di calcio non sai niente, sei di lì non sai cosa succede. Sono l’allenatore che ha vinto sei scudetti, quindi stai zitto e fammi parlare. Se volete ora mi state a sentire, ora parlo io altrimenti me ne vado". Adani replica: "Ma cosa dici? Ma che vuol dire i due terzini di qualità? Zitto lo dici a tuo fratello". E Allegri abbandona il collegamento.