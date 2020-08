Le trattative sono fatte di domande al rialzo e offerte al ribasso, per trovarsi a metà strada. Ma a proposito di Douglas Costa dalla Juve allo United, la distanza è davvero notevole. Secondo alcune fonti inglesi, infatti, la Juve non avrebbe chiesto 40 milioni allo United per Douglas Costa ma addirittura 60, quando i Red Devils non vorrebbero andare oltre i 30 milioni. Trattativa in corso, ma le pretese dei bianconeri sono destinate a crollare per giungere a una soluzione positiva.