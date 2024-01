Clamorosa voce dalla Spagna: Mendes propone Mourinho al Barcellona. Il ruolo di Deco

A fine giugno si consumerà un addio che per il diretto interessato è stato meditato nel tempo e che arriva dopo settimane di risultati sempre più deludenti - ilcampione in carica è distante 11 punti dal Girona capolista in Liga e 10 punti dal Real Madrid, ma deve soprattutto guardarsi dall’Athletic Bilbao quinto a -2, oltre ad aver perso malamente la finale di Supercoppa di Spagna ed essere stato eliminato dalla Coppa del Re - e diChe, pure nei giorni successivi alla comunicazione ufficiale della sua partenza al termine della stagione, ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Dobbiamo riflettere, abbiamo un problema. Sembra che rischi la tua vita in ogni momento, per questo dico che non è piacevole. Sono arrivato qui in uno dei momenti più difficili della storia del club e penso che il nostro lavoro non sia valutato abbastanza”.- Il duro affondo contro stampa e ambiente barcelonista, condotto nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro l’Osasuna, prosegue con un avviso a chi raccoglierà la sua scomoda eredità: “Quando sono venuto qui, ho detto quello che pensavo.Ho anche detto che non abbiamo il Barca del 2010.”. Per un Xavi pronto ad addentrarsi negli ultimi intensi mesi da allenatore del Barcellona, nella lunga lista di candidati per la stagione 2024/2025 (da Thiago Motta ad Hansi Flick, passando per Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi e l’artefice del miracolo Girona Michel)che, secondo il quotidiano ABC,Pochi giorni dopo l’esonero da tecnico della Roma, divenuto ufficiale a poche ore di distanza dalla sconfitta per mano del Milan del 14 gennaio scorso,, alimentando inevitabilmente le speculazioni sui motivi della sua presenza in un luogo in cui ha già vissuto una parentesi importante della sua carriera. Quella iniziale.una tappa fondamentale per affinare le sue conoscenze tattiche e di gestione del gruppo, mostrate a partire dalla trionfale avventura nel Porto e quelle a seguire con Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United., avvalendosi della collaborazione di un personaggio influente come il noto procuratore lusitano.- Gli arrivi diin estate portano la sua firma, come quello dello scorso anno die la gestione degli interessi del terzino prodotto della cantera Alejandro Balde. Tanti piccoli indizi che compongono un puzzle dai contorni sempre più misteriosi, o forse no.secondo ABC e gli strani legami tra Jorge Mendes ed una società alla ricerca di una nuova grandezza resa più complicata dalla difficile situazione finanziaria iniziano a portare i loro frutti.