Clamoroso al Marulla: nell'anticipo delle 12.30 in Serie B, infatti, gli episodi arbitrali tornano a far discutere. Minuto 83' di Cosenza-Empoli, punteggio sull'1-0 per la squadra di casa. Tiro da fuori di Ricci, la palla sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea di porta.. Risultato? Niente gol e punteggio ancora sull'1-0, fino al fischio finale. Con tanto di proteste.