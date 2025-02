Clamoroso a Istanbul, per il derby oltre 4500 agenti allo stadio: tra Galatasaray e il Fenerbahce di Mourinho finisce 0-0

Alessandro Di Gioia

23 minuti fa



Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce finisce senza reti e, fortunatamente, senza incidenti. La stracittadina della capitale turca, in scena al Rams Park e carica di tensione per la rivalità tra le tifoserie, per la classifica che vede i padroni di casa a +6 sui rivali storici e per le recenti polemiche sugli arbitraggi a favore dei Leoni, ha visto la presenza allo stadio di più di 4500 agenti di polizia in tenuta antisommossa.



ARBITRO STRANIERO - Oltre alla polizia esterna, gli agenti (foto Eurofoot) erano presenti in gran numero proprio a ridosso del campo, dentro l'impianto: derby arbitrato da un direttore di gara straniero, Slavko Vincic, per ridurre al minimo possibili malintesi e tensioni.