PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1 — noobfcb (@noob_fcb) December 8, 2020

Clamoroso a Parigi. In un dialogo con Ovidiu Hațegan, infatti, il quarto uomo di Psg-Istanbul Basaksehir, Sebastian Coltescu, è stato protagonista di tristi insulti razzisti. A segnalare l'accaduto è Demba Ba, attaccante dei turchi, che ha denunciato l'espressione 'negru' utilizzata verso Webo, assistente allenatore che Hategan intendeva espellere per proteste.Complice il silenzio dello stadio, la frase è stata sentita in maniera nitida dai calciatori turchi. Demba Ba, rivolgendosi a Coltescu, gli ha chiesto: "Come mai per i giocatori neri utilizzi l'espressione 'this black guy', mentre per i bianchi solo 'this guy?'".. Gara sospesa e non più ripresa, possibile che la Uefa assegni il 3-0 a tavolino ai francesi.