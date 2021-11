Clamoroso colpo di scena, all’orizzonte, in casa Parma. Incontro e contatti tra la dirigenza del club ducale e Beppe Iachini. L’allenatore è reduce dalla stagione alla Fiorentina, dove non è stato confermato, ed è pronto a diventare il dopo Maresca, che in estate ha lasciato il Manchester City per firmare un triennale coi crociati. Pronto un contratto sino al 2023 per l'ex Sampdoria, accostato anche ai blucerchiati per il dopo D'Aversa.



Inizio a rilento per Buffon e compagni, che in classifica sono al 14esimo posto, con 17 punti, figli di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con l’ultima vittoria che risale al primo novembre, 1-0 contro il Vicenza. Per Krause è arrivato il tempo di cambiare, affidandosi a Iachini, 4 promozioni dalla B alla A con Brescia, Chievo, Sampdoria e Palermo.