o meglio al Massimino.con, ha infattisconfitto tra le mura amiche dopo una prestazione orgogliosa e di dominio, a partire dal 15' del primo tempo-vera e propria fiaba di questo primo turno di spareggi:, ha infatti realizzato i due gol fondamentali per la vittoria. Sceso in campo a causa di un problema fisico di D'Andrea, è partito inaspettatamente titolare, segnando una rete più bella dell'altra: la prima su assist di Curcio, dopo aver eluso due difensori avversari, la seconda dopo una serpentina irresistibile.L'uomo copertina, oltre allo spagnolo, è senza dubbio, dopo una stagione da protagonista con, in grado condi valorizzare interpreti magari meno dotati tecnicamente, ma favoriti dalle chiare idee dell'allenatore sorpresa, celebrato per aver accettato Foggia in un inizio anno difficile,- Merito inoltre delieri autore di almeno tre interventi decisivi e vera e propria saracinesca stagionale per i Satanelli. L'obiettivo fissato dalla proprietà era la salvezza, essere arrivati ai playoff è stato un successo, eliminare il Catania un tripudio:contro un'armata costruita per la promozione diretta. Ma i miracoli a Foggia non vogliono proprio finire...@AleDifgio89