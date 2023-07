Il caso Kylian Mbappé continua ad agitare il Paris Saint-Germain. Luis Enrique dal Giappone non parla dell'attaccante, lasciato a Parigi con gli altri esuberi dopo la decisione di non prolungare il contratto in scadenza nel 2024 (c'è un'opzione in favore del giocatore, valida fino al 31 luglio, per estendere fino al 2025) e dopo i sospetti di un accordo già raggiunto con il Real Madrid per l'anno prossimo. Nasser Al-Khelaifi cerca una soluzione per risolvere la vicenda ed evitare l'addio a parametro zero, l'ultima ipotesi è quella di una cessione 'ponte' con l'Arabia Saudita ad offrire al PSG una ricca via di fuga. Anzi, ricchissima.



OFFERTA CHOC - Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, l'Al-Hilal ha presentato un'offerta choc per portare Mbappé nella Saudi Pro League: 300 milioni di euro, tanto ha proposto al Paris per il cartellino del classe '98 in un potenziale affare record, perché qualora si concretizzasse diventerebbe il trasferimento più caro nella storia del calcio. Per Mbappé poi, secondo Relevo, potrebbe esserci un contratto faraonico da 700 milioni di euro.



ALTRE PISTE - Sullo sfondo resta, chiaramente, il Real Madrid, attento alle evoluzioni della vicenda. Nel frattempo in Francia si parla anche di soluzioni alternative. L'Equipe svela la possibilità di un contatto telefonico tra PSG e Barcellona, che vorrebbe provare a inserire giocatori nell'affare non avendo elevata disponibilità economica. Ma non solo: secondo il quotidiano francese, tra i club che hanno manifestato interesse per Mbappé, ci sarebbero anche Chelsea, Manchester United, Tottenham e Inter.