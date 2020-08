Come riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona questa sera non ha fatto entrare Arthur al Camp Nou per la sfida contro il Napoli, cui avrebbe dovuto assistere dalla tribuna. Dopo esser stato in Brasile e aver fatto la guerra col club perché non voleva rientrare in città visto il suo futuro alla Juve, Arthur è comunque tornato e voleva assistere al match. "Tu non puoi entrare", gli è stato detto perché non aveva il risultato del test sierologico.