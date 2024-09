Getty Images

Clamoroso Balotelli, dalla Bulgaria: è in trattativa col CSKA Sofia. I media: "Sarebbe il trasferimento dell'anno"

Redazione CM

un' ora fa

2

Mario Balotelli può clamorosamente andare a giocare in Bulgaria. Come riporta il sito locale Topsport.bg, il centravanti italiano attualmente svincolato è in trattativa col CSKA Sofia: se le due parti dovessero arrivare a un accordo, si concretizzerebbe il trasferimento dell'anno per il calcio bulgaro-



IN ATTESA DELLA SERIE A - Balotelli negli scorsi giorni, nel corso di una intervista rilasciata a DAZN, si è così espresso sul suo futuro: "Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me. Io non capisco quale pregiudizio la gente ha su Balotelli. Ho avuto da ridire con qualche allenatore, ma tutti discutono. Nella mia carriera non ho mai rovinato uno spogliatoio. Oggi si sente parlare di doping, droga, scommesse... Io sono sempre stato lontano da queste cose. Cosa ho fatto di così grave?"