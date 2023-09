Una notizia bomba clamorosa è deflagrata questa mattina in Spagna e riporta all'attenzione dei media il celebreovvero l'ex-vice capo degli arbitri accusato di aver rcievuto pagamenti illeciti da parte delper un lungo periodo di tempo. Oggi una serie di importanti sviluppi sono arrivati da parte dele dellafra accuse diin diverse sedi istituzionali.E questa mattinai suoi ex presidentil'ex vice-capo degli arbitri in Spagnasono stati accusati oggi da: "Un pubblico ufficiale è considerato chiunque, per disposizione immediata della legge, per elezione o per nomina di un'autorità competente, partecipa all'esercizio di funzioni pubbliche", dice la giurisprudenza della Corte Suprema e porta a condanne più serie rispetto al reato di corruzione fra individui semplici.il magistrato ha confermato l'indagine aperta a inizio settempre e parallela a questa, che riguarda Negreira e il figlio e per cui si sta indagando sulanche dal club catalano. L'indagine, sostiene il giudice, non bloccherà le indagini sul caso principale che si è trasformato in caso di corruzione.Un passo avanti importante, quello fatto dal Giudice Aguirre e che ha portato questa mattina la Guardia Civil a perquisire sia la sede della RFEF, la Federcalcio Spagnola, sia degli arbitri la Comité de Arbitros.