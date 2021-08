Dopo l'addio di Messi, al Barcellona scoppia il caso Aguero. L'attaccante argentino non avrebbe digerito l'addio della Pulce e dalla Spagna filtra una clamorosa indiscrezione riguardante una clausola presente nel suo contratto, legata agli infortuni.



Una clausola che in realtà, scrive il Corriere dello Sport, avrebbe dovuto tutelare il club spagnolo dagli "acciacchi" dell'attaccante, ma che adesso rischia di risultare favorevole proprio al giocatore per rescindere il contratto prima del tempo. La bomba sganciata dal podcast Mas Que Pelotas chiarisce infatti che sarebbe stato proprio il Barcellona a pretendere la clausola dati i numerosi infortuni occorsi alla punta: nel caso in cui non fosse risucito a garantire un tot di presenze, sarebbe stato addio.