Il Barcellona è pronto a scaricare Antoine Griezmann. Il francese, arrivato per 120 milioni di euro un estate, non ha legato con Lionel Messi e secondo OK Diario i blaugrana sono pronti a cedere il francese, campione del mondo nell'estate 2018: secondo il media spagnoli, il Barça vuole offrire il cartellino del Petit Diable al Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar. Non in estate, ma a gennaio.