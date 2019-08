Sinisa Mihajlovic è pronto a sorprendere tutti e andare in panchina questa sera contro il Verona. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico ha raggiunto la squadra in albergo e guiderà i suoi uomini nella prima di campionato. Nonostante la malattia e le cure che lo hanno impegnato in modo ininterrotto negli ultimi 40 giorni, il serbo è pronto a tornare in campo.



SPIRITO GUERRIERO - Sinisa Mihajlovic, spirito guerriero al quale vanno i migliori auguri, ha annunciato qualche mese fa di avere la Leucemia, nonostante le cure e le difficoltà del caso, però, l'allenatore ha voluto dimostrare, ancora una volta, il suo grande temperamento e la sua grande passione scendendo in campo insieme ai suoi calciatori e regalando una splendida notizia a tutto il mondo dello sport.