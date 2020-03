quella contenuta nella nota diffusa dall'Associazione italiana allenatori e del suo presidente"L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO vuole oggi denunciare, già esonerati nel corso della stagione dal rendere le loro prestazioni.Tale convocazione appare del tutto illegittima e strumentale, nonchée considerata l’attuale sospensione degli allenamenti della prima squadra, in ferie sino al 28 marzo. La richiesta appare, inoltre, violativa delle disposizioni del DPCM del giorno 11/03/2020, come integrato dalla precedente normativa emergenziale, oltre che della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro ed espone i lavoratori ad inutili e gravi rischi per la salute propria e degli altri.Si consiglia ai propri associati di rimanere ciascuno nelle proprie abitazioni finché non lo consentiranno il contesto normativo e le condizioni igienico-sanitarie ivi prescritte".