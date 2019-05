L'ex trequartista e numero 10 del Milan Keisuke Honda potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza in rossonero: il giapponese è nel mirino del Brescia, neo-promosso dalla Serie B, come riportato da Brescia Oggi. Nel Milan Honda ha collezionato 92 presenze e segnato 11 gol: nel 2017 l’addio e le esperienze in Messico, con il Pachuca (24 presenze, 8 gol) e in Australia con i Melbourne Victory (17 presenze, 7 gol). Il suo contratto con il club australiano è in scadenza e il giapponese ha già ribadito di voler lasciare l'Oceania: il Brescia a 32 anni potrebbe essere la grande occasione.