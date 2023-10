Clamoroso in Francia: il Governo ha accusato Karim Benzema. Lo ha fatto tramite il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin che, ai microfoni di CNews, ha legato l'ex attaccante del Real Madrid ai Fratelli Musulmani, un’organizzazione islamica transazionale bollata come terroristica in Francia. Queste le sue parole: “Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani”.



Il centravanti dell'Al-Ittihad, musulmano praticante, due giorni fa aveva mostrato vicinanza al popolo palestinese: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini", aveva scritto sui social.