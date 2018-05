Clamorosa indiscrezione riportata da Cadena Ser riguardante l'Inter: sembra infatti che il Chelsea sia disposto a mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Morata più 35-40 milioni di euro per arrivare a Mauro Icardi.



I DETTAGLI - I Blues sono alla ricerca di un nuovo attaccante, una stella di prima grandezza. Morata, voluto da Conte e prelevato dal Real Madrid la scorsa estate per circa 66 milioni di euro più bonus, non ha tenuto fede alle aspettative riposte su di lui dalla dirigenza inglese. 15 reti in stagione in 48 presenze, solo 11 in campionato; In tutto il 2018 in Premier una sola marcatura, il 1 aprile contro il Tottenham. Un rendimento poco soddisfacente, una distanza dall'ambiente Blues sempre più marcata: Morata è stanco dell'Inghilterra, vuole tornare in Italia. Ieri l'incontro a Milano con Paratici, ds della Juventus, e Juanma Lopez, l'agente della punta. Il sogno del ritorno in bianconero potrebbe però essere spezzato dalle necessità del Chelsea. Abramovich infatti vuole Icardi, ma non vuole pagare i 110 milioni di euro previsti dalla clausola dell'argentino, valida solo per l'estero e esercitabile nelle prime due settimane di luglio. Il rinnovo tra la punta e l'Inter non è ancora arrivato. Lo stesso Spalletti oggi in conferenza stampa non ha categoricamente escluso la partenza del capitano: "Conta anche la sua volontà. Tenere uno che non vuole rimanere è difficile, bisognerà vedere se sarà allettato dal poter fare esperienze diverse". Morata potrebbe dunque tornare in Italia, ma non ai bianconeri, bensì all'Inter. Prendendo il posto di Icardi in quello che sarebbe un clamoroso scambio sull'asse Inter- Chelsea.