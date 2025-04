Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo per Ancelotti ct del Brasile

Cristian Giudici

17 minuti fa

Fulmine a ciel sereno. Sembrava fatta per Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile, ma il Real Madrid rischia di far saltare l'accordo.



Secondo Relevo, il club del presidente Florentino Perez non vorrebbe dare il via libera all'allenatore italiano prima del Mondiale per club negli Stati Uniti, permettendogli di guidare la Seleçao già il prossimo 6 giugno contro l'Ecuador nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026.



In particolare il Real Madrid si sarebbe irritato per l'arrivo di Ancelotti questo pomeriggio da Londra insieme a un emissario della federcalcio brasiliana.