Momento no per Karim Benzema. L'attaccante dell'Al-Ittihad è uscito sconfitto dalla sfida con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed è stato preso di mira per la pessima stagione dei campioni in carica della Saudi Pro League.. L'ex Real Madrid ha risposto alle critiche, chiudendo l'account Instagram. e oggi, come riporta Arriyadiyah, avrebbe lasciato Jeddah per motivi personali dopo aver saltato gli ultimi due allenamenti. Un indizio di infelicità che potrebbe rimescolare le carte del futuro dell'ex Pallone d'Oro.