Arrivano notizie clamorose dall'Argentina, in particolare dai colleghi di TNT Sports. Secondo il portale, l'arrivo di Lucas Beltran non è poi così certo. E questo perché nelle ultime ore la Roma avrebbe recapitato un'offerta ufficiale sul tavolo del River Plate. Il ragazzo, si legge, interessa anche in Premier League. Il suo futuro verrà definito nelle prossime ore.