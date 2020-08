alè stato costretto a lasciare anzitempo la gara per ragioni di sicurezza, e non per un problema tecnico. Così scrive liberoquotidiano.it, secondo il quale il pilota monegasco non era adeguatamente ancorato alla monoposto e ai box Ferrari mancava l’attacco per le cinture.: come si vede nel filmato del tweet che incorporiamo, i gesti eloquenti dei meccanici sono tutto un programma mentre fallisce il fissaggio delle cinture ai box."Il motore si è spento e sono andato in testacoda, a quel punto ho slacciato le cinture di sicurezza ma prima di uscire dall’abitacolo ho fatto un nuovo tentativo per riavviarlo. La macchina si è accesa, ma a quel punto sono dovuto rientrare". Tweet cancellato: ordini di scuderia?