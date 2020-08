Andrea Dovizioso questa mattina in Austria ha comunicato ai vertici della Ducati che ha deciso di non voler continuare nel 2021. Come riporta Gazzetta.it, si tratta di un’accelerazione improvvisa, con il 34enne centauro romagnolo, tre volte vice campione del mondo, che nella serata di ieri ha deciso di agire senza aspettare quella deadline che da diverse settimane a Borgo Panigale avevano imposto (vale a dire dopo le due gare in Austria).



Ricordiamo che a Dovizioso la Ducati non aveva fatto una vera offerta per il prossimo biennio, dopo avere ufficializzato durante il lockdown Jack Miller al posto di Danilo Petrucci, e avere concluso tra il secondo GP di Jerez e quello di Brno il contratto di Pecco Bagnaia.



Chi arriverà in Ducati al posto di Dovizioso? Un nome su tutti: Jorge Lorenzo.