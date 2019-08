Continua la trattativa tra Roma e Inter per Edin Dzeko: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'affare potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato. La Roma, dunque, potrebbe puntare sul bosniaco sia per l'esordio in campionato con il Genoa, sia per il derby della seconda giornata, per voi vendere il centravanti ai nerazzurri.