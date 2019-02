L'Empoli non può ancora contare su Miha Mevlja e non è detto che il giocatore sarà realmente tesserato dal club toscano. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Lega Calcio ha comunicato al club di voler approfondire ulteriormente la tempistica (corretta o meno) del deposito del contratto del difensore dallo Zenit, I legali del club e della Lega Calcio sono al lavoro per tentare di dare una risposta definitiva in merito al tesseramento (in tempo o meno) del calciatore, ma questa, con ogni probabilità, è destinata a slittare all'inizio della prossima settimana.