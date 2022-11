Karim Benzema ai Mondiali di Qatar 2022 non ci sarà. La notizia dello scorso 20 novembre sembrava porre la parola fine ai sogni del Pallone d'Oro in carica di essere decisivo anche per la nazionale della Francia. Complice un infortunio muscolare che costrinse l'attaccante del Real Madrid a dare forfait comunicando un laconico: "Stavolta devo arrendermi. La ragione mi dice di lasciare il mio posto a chi può aiutare la nostra squadra a fare un grande Mondiale".



PUO' ANCORA GIOCARE - In quei giorni il ct Deschamps scelse Marcus Thuram come 26esimo uomo e Kolo Muani per sostituire Nkounkou, Disasi per Kimpembe e alla fine in conferenza stampa confermò che: "Benzema non sarà sostituito". E sebbene The Dream non sia ufficialmente in Qatar con i compagni, il suo nome non è mai stato escluso dalla lista dei convocati ed è stato comunicato ufficialmente alla FIFA.



MEDICI AL LAVORO - Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia i medici della Francia e quelli del Real Madrid sono in costante contatto per capire se, dopo la fase ai giorni, ci possa essere qualche chance di poter utilizzare Benzema. Se ci sarà l'ok, il Mondiale dell'attaccante francese potrebbe quindi, a sorpresa, riaprirsi clamorosamente. Toccherà a Deschamps la decisione, ma anche soltanto averlo a disposizione per pochi minuti potrebbe garantire alla Francia un'arma letale in più.