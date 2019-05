Clamoroso: Rino Gattuso dice addio al Milan. Dopo una lunga riunione nel tardo pomeriggio di oggi con parte della società rossonera e con Ivan Gazidis presente, la decisione è stata di separarsi in vista della prossima stagione quando Gattuso non sarà più l'allenatore: c'è discordanza nelle idee tra l'ex centrocampista rossonero e parte della dirigenza, così dopo Leonardo che si dimetterà ufficialmente nelle prossime ore farà un passo indietro anche Gattuso, si va verso la rescissione consensuale con il Milan che si dovrà accordare sulla buonuscita e cercherà così un nuovo allenatore.



La Champions mancata per un solo punto costa caro a Gattuso, Elliott ordina il ribaltone e Gazidis esegue: divergenza sui programmi, Rino non allenerà più i rossoneri. Il colpo di scena che cambia il futuro prossimo del Milan è realtà.