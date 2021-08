Ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato dietro all'esclusione di Mattia Destro dall'elenco dei convocati per la gara di domani tra il Genoa e l'Inter.



Il centravanti marchigiano non è stato incluso nell'elenco da Davide Ballardini poiché protagonista di una trattativa destinata a portarlo lontano dalla Liguria.



Ad attendere l'ex attaccante di Milan e Roma, autore di 11 gol nell'ultima stagione che gli sono valsi il rinnovo di contratto con i rossoblù, una squadra di Serie A che già in passato aveva cercato di assicurarsene le prestazioni e che ora sarebbe ad un passo dal definirne l'acquisto.