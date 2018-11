Potrebbe durare appena sei mesi la lontananza di Emiliano Viviano da Genova. Ma i colori che troverebbe al suo rientro potrebbero essere diversi da quelli lasciati di recente dopo averli indossati per quattro stagioni.



L'ex portiere della Sampdoria, sistematosi allo Sporting Lisbona la scorsa estate, dopo all'addio alla panchina lusitana di Sinisa Mihajlovic starebbe pensato ad un repentino rientro in Serie A già a gennaio. Sulle sue tracce, stando a quanto racconta il Secolo XIX, ci sarebbe addirittura il Genoa, alla ricerca di un estremo difensore d'esperienza in grado di sostituire il partente Marchetti e di affiancare il giovane Radu.



Per il momento pare che Viviano, proprio in onore del suo passato blucerchiato, abbia declinato l'offerta rossoblù. Tuttavia il club di Enrico Preziosi non avrebbe ancora desistito del tutto dall'ipotesi di farne un suo nuovo tesserato.



Il Genoa del resto è già presente nel destino di Viviano. Nell'agosto 2011, infatti, il portiere fiorentino allora di proprietà dell'Inter fu ceduto in compartecipazione proprio al Grifone, ma essendo infortunato restò in rosa con i nerazzurri, senza vestire mai la maglia del club ligure. Nella successiva finestra di mercato il Genoa cedette la propria metà del cartellino al Palermo per 5 milioni di euro più il riscatto di Cesare Bovo. E guarda caso l'esordio di Viviano con i siciliani avvenne proprio contro il Genoa il 22 gennaio 2012.