Non sarà una Pasqua tranquilla quella che si trascorrerà quest'oggi in casa Genoa.La sconfitta casalinga rimediata ieri dai rossoblù con il Torino ha spedito il Grifone in piena battaglia salvezza, mettendo in serio dubbio la permanenza di Cesare Prandelli sulla panchina del club più antico d'Italia. Nel pomeriggio Enrico Preziosi e i suoi collaboratori si riuniranno per decidere il destino dell'allenatore breaciano. Ma se un eventuale esonero dell'ex commissario tecnico non sarebbe poi così clamoroso, vista la penuria di risultati racimolata negli ultimi due mesi, decisamente più eclatante sarebbe il nome del suo possibile sostituto.



TORNA BALLARDINI? - Secondo quanto riferisce questa mattina Il Secolo XIX infatti la dirigenza rossoblù sarebbe seriamente pensando di riportare alla guida della squadra Davide Ballardini, silurato da Preziosi lo scorso ottobre nonostante i 12 punti raccolti nelle prime sette gare di campionato. Uno scenario che qualora dovesse verificarsi vedrebbe il tecnico di Ravenna sedersi sulla panchina del grifone per la quarta volta nel corso della sua carriera.