. Al Rajko Mitić, meglio conosciuto come Marakana, la Serbia ha ospitato il Portogallo per la seconda giornata delle qualificazioni a Qatar 2022. Al 92', sul punteggio di 2-2,ha trovato il gol, ma l'arbitro Makkelie non ha convalidato, non avendo visto il pallone superare interamente la linea di porta. Fatto, invece, chiaramente confermato dalle immagini (Mediaset).Grande rabbia per CR7, che ha lanciato via la fascia da capitano lasciando il campo. Il numero 7 del Portogallo è stato poi ammonito per proteste.