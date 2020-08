Han Hateboer annuncia il suo addio all’Atalanta. Queste le parole dell’esterno della Dea a Voetbal International: “Penso che abbiamo raggiunto il massimo possibile, un quarto di finale di Champions. Dopo tante stagioni a Bergamo i risultati sono diventati straordinari negli ultimi anni, ma non penso che si possa andare molto oltre per questo ciclo per quanto mi riguarda”.



ADDIO - “Ho trascorso tre anni fantastici qui, ho uno splendido rapporto con tutti. Ma credo sia l’ora di trovare una via di mezzo insieme. La mia scelta è totalmente personale. Voglio una nuova esperienza, continuare a scoprire nuove opportunità, l’Atalanta non c’entra. Questo è un buon momento per una nuova esperienza, voglio provare un nuovo club: la carriera di un calciatore ha una durata limitata e c’è da fare delle scelte”.